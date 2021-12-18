Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла пробиться в финал турнира Челленджер во французском Лиможе. В решающем для себя матче она проиграла румынке Ане Богдан.

Встреча продолжалась 2 часа и 37 минут и завершилась в пользу иностранки со счетом – 7:5, 2:6, 6:3.

Россиянка за время игры сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Ее соперница из Румынии трижды подала навылет и отметилась четырьмя ошибками.

В финале турнира Богдан встретится с победительницей второго полуфинального матча, россиянкой Верой Звонаревой или Алисон ван Эйтванк из Бельгии. Их матч пока продолжается. По ходу второго сета в счете ведет Эйтванк.