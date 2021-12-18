Нападающий «Миннесоты Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов высказался о предстоящих Олимпийских Играх в Пекине (Китай). По его мнению, это огромная возможность для любого спортсмена.

Капризов принимал участие в соревнованиях в 2018 году и стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. В финальном матче он забил решающую шайбу в овертайме.

«Самое главное — кайфовать от этого времени, чтобы все получали удовольствие. Когда больше позитива, тогда у тебя больше получается в хоккее. А если ты плюешься, то у тебя ничего не получится», – заявил Капризов в эфире Первого канала.

Он также добавил, что скучает по российскому менталитету и по русским людям. По его словам, более комфортно находиться в России.

Напомним, Капризов с 2020 года выступает в Национальной хоккейной лиге. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах, забил 11 голов и сделал 22 результативные передачи.