Немецкий клуб «РБ Лейпциг» уступил «Арминии» во встрече 17-го тура национального чемпионата. Поражение стало первым для нового тренера команды Доменико Тедеско в Бундеслиге.

Матч на «Ред Булл Арене» завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет был открыт на 57-й минуте – забил нападающий Янни-Лука Серра. На 75-й минуте преимущество увеличил Масайя Окугава. За 20 минут до конца матча гости остались в меньшинстве. Арбитр удалил с поля Фабиана Клоса за серьезный фол.

В чемпионате Германии подопечные Тедеско уже обыгрывали «Боррусию М» со счетом – 4:1.

Ранее специалист занимал пост главного тренера в московском «Спартаке». Он работал в команде с 2019 по 2021 год.