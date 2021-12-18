Российский биатлонист Василий Томшин не смог отобраться на январские этапы Кубка мира по итогам стартов на соревнованиях в Австрии и Франции. Его пребывание в основной сборной остается под вопросом.

Для того, чтобы принять участие в турнире в Германии и Италии необходимо было дважды финишировать в личных гонках в топ-20 или попасть в тридцатку лучших в общем зачете Кубка мира.

Лучший результат Томшина – 10-е место в гонке преследования в Хохфильцене. Однако это его единственный столь высокий показатель.

На этапе во Франции он становился 25-м в спринте и 36-м в пасьюте. В масс-старт, который пройдет завтра, 19 декабря, он не смог попасть по результатам.

Ранее критерии отбора смогли выполнить Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили и Даниил Серохвостов и Александр Поварницын. Они же будут выступать в гонке с общего старта.