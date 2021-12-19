На четвертом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси сегодня, 19 декабря, состоится первый масс-старт в сезоне. Среди мужчин на дистанцию выйдут пять спортсменов из России.

Начало гонки с общего старта запланировано на 16:45 по московскому времени. Биатлонисты пробегут дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Стартовые номера распределялись в соответствии с рейтингом спортсмена в текущем сезоне Кубка мира. Пять последних атлетов из тридцатки отбирались по лучшим результатам с этапа.

Под пятым номером за желтой майкой лидера побежит Эдуард Латыпов. Сейчас от первого места в общем зачете он отстает на восемь очков.

Под 11-м номером в гонке выступит Александр Логинов. С позиции в седьмом ряду с 21-м номером уйдет Карим Халили. Место в последних рядах заняли Александр Поварницын (27) и Даниил Серохвостов (30), именно они добирались по результатам конкретных гонок.

В первой линии на старте появятся француз Кентен Фийон Майе, швед Себастьян Самуэльссон и еще один местный спортсмен Эмильен Жаклен.