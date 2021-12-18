Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу на национальном чемпионате в дисциплине танцевальных пар. Они остались первыми по итогам двух прокатов, несмотря на падение девушки.

Их выступление в произвольной программе судьи оценили на 132,48 балла. Именно во второй день они и допустили ошибку. Известно, что Пападакис упала, показывая твиззлы.

В сумме пара набрала 229,96 балла и с огромным преимуществом взяла золотые медали. Вторыми стали Евгения Лопарева и Джеффри Бриссо с результатом в 195,92 балла. В тройке также оказались Лоисья Демужо и Тео Ле Мерсье (176,30).

Пападакис и Сизерон являются четырехкратными мира. Ритм-танец на чемпионате Франции они выиграли с результатом, превышающим мировой рекорд (94,48).