На этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси сегодня, 19 декабря, состоятся первые гонки с общего старта в сезоне. Россию представят четыре спортсменки.

Начало масс-старта запланировано на 14:45 по московскому времени. Биатлонистки пробегут дистанцию в 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Стартовые номера распределялись в соответствии с рейтингом спортсмена в текущем сезоне Кубка мира. Пять последних атлетов из тридцатки отбирались по лучшим результатам с этапа.

С первой линии в гонку отправятся норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, шведка Эльвира Эберг и белоруска Динара Алимбекова.

Под 12-м номером выступит Кристина Резцова, под 14-м появится Ульяна Нигматуллина. Светлана Миронова только накануне попала в тридцатку сильнейших и побежит под 25-м номером. Ирина Казакевич будет 29-й, она попала в масс-старт по результатам спринта и в пасьюта в Анси.