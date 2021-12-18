Белорусская фигуристка Варвара Кисель сменила наставника. Из группы Елены Буяновой она перешла в коллектив Сергея Давыдова.

По информации Матч ТВ, сейчас спортсменка готовится к национальному первенству.

«С Варей работаем уже около месяца. Сейчас приводим в порядок форму, следим за весом, накатываем программы. Также разучиваем четверной сальхов и восстанавливаем тройной аксель, – цитирует Давыдова источник.

14-летняя фигуристка является действующей чемпионкой Белоруссии среди юниоров. В текущем сезоне она принимала участие в двух этапах юниорской серии Гран-при, была пятой и седьмой.

Ранее Кисель выступала за Россию, а на тренировках у Буяновой делала четверные тулуп и сальхов.