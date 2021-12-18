Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла представительнице Бельгии Алисон ван Эйтванк в полуфинале Челленджера в Лиможе (Франция) и не смогла пробиться в решающий матч.

Встреча продолжалась 1 час и 13 минут и закончилась со счетом – 6:1, 6:4. Бельгийка победила в обоих сетах.

Россиянка допустила только одну двойную ошибку и не сделала ни одного эйса. Победительница четыре раза подала навылет, не ошибалась и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов.

В финале турнира ван Эйтванк встретится с румынкой Аной Богдан. Она в своем полуфинале сегодня, 18 декабря, была сильнее россиянки Варвары Грачевой.

Итоговый матч состоится завтра, 19 декабря. Время старта назначено на 12:00 по московскому времени.