Сборная России по хоккею проведет заключительный матч на втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала против команды Финляндии. Матч запланирован на 15:30 по московскому времени.

Встреча состоится на «ЦСКА Арене» в Москве. Сборная России уже одержала три победы подряд на этом турнире.

В первом матче подопечные Жамнова обыграли Канаду со счетом 4:3. Затем команда одержала победу над сборной Швеции (0:1). Накануне, 18 декабря, они разгромили чехов со счетом 5:2.

Соперники из Финляндии провели только два матча. Они выиграли обе встречи: против Чехии и Канады.

Сборная России находится на первом месте в группе соревнований. Команда набрала девять очков, а будущие оппоненты пока только пять баллов.