Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев не сможет сыграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ближайший месяц. Он будет проходить реабилитацию после травмы ноги.

О сроках восстановления спортсмена сообщил главный тренер «Сенаторз» Ди-Джей Смит.

«Да, он пропустит какое-то время из-за травмы пятки. Мы не знаем точных сроков, но около четырех недель. Безусловно, это большая потеря для нас и нашей обороны», – приводит слова специалиста официальный русскоязычный сайт НХЛ.

Он добавил, что считает Зайцева самым недооцененным игроком, но при этом элитным защитником и мастером меньшинства.

Напомним, Зайцев повредил ногу в выездном матче против «Тампы» (1:2). В середине первого периода он столкнулся у борта с форвардом «Лайтнинг» Ондржеем Палатом, затем покинул площадку.