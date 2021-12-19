На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене сегодня, 19 декабря, состоится мужской командный спринт свободным стилем.

На 12:50 по московскому времени запланирован старт полуфиналов. В 14:25 стартует розыгрыш медалей в решающем забеге.

На стадии 1/2 финала команды разделены на две группы. В коллектив А вошли 18 сборных, во вторую часть В – остальные до 36-го номера.

В первую группу попали россияне Денис Филимонов и Федор Назаров. Они получили восьмой стартовый номер. В их коллектив вошли обе сборные норвежцев, итальянцы, шведы, чехи, финны и поляки.

Александр Большунов и Глеб Ретивых оказались во второй группе. Их номер – 20. С ними побежит первая команда французов, коллектив шведов и швейцарцы.

Напомним, накануне, 18 декабря, Большунов не смог преодолеть квалификацию в личной спринтерской гонке. Он остался только 31-м по итогам пролога. Ретивых попал в финал, но занял там последнее, шестое место.