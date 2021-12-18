Испанский теннисист и экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль допустил, что может отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии. По его словам, решение будет зависеть только от состояния здоровья.

Спортсмен сообщил, что ему нужно пообщаться с командой и посмотреть на реакцию тела на турнир в Абу-Даби (ОАЭ). Надаль занял там четвертое место, проиграв в матче за топ-3 канадцу Денису Шаповалову.

«Мне еще предстоит принять решение по Australian Open. Моя травма ноги еще дает о себе знать, в моем возрасте нужно следить за каждым движением и реакцией организма на него», — цитирует Надаля Tennis365.

Предыдущую травму левой ноги испанец усугубил в Абу-Даби. На выставочном турнире он вышел на корт после пяти месяцев перерыва.