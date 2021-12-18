Представители Национальной хоккейной лиги сообщили о переносе игр двух команд чемпионата из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Встречи «Бостон Брюинз» и «Нэшвилл Предаторз» будут проведены не раньше Рождества, 25 декабря. Об изменениях сообщает пресс-служба НХЛ на официальной странице в Твиттере.

Также известно, что в ковид-протокол за несколько последних дней попали хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс». По этой причине их завтрашние матчи (по московскому времени) отменяются. По расписанию «Аризона» должна была сыграть с «Ванкувером», а «Торонто» встретиться с «Сиэтлом».

Отмечается, что решение было принято медицинскими группами Лиги. Большинство дат матчей сейчас продолжают пересматриваться.