На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене сегодня, 19 декабря, пройдет женский командный спринт свободным стилем.

На 12:00 по московскому времени назначен старт полуфиналов. В 14:0 стартуют участники решающего забега.

На стадии 1/2 финала команды разделены на две группы. В коллектив А вошли 14 сборных, во вторую часть В – остальные до 28-го номера.

В первой группе оказались россиянки Христина Мацокина и Наталья Непряева. Они побегут под вторым стартовым номером. С ними в полуфинале также появятся сильные шведки, выступят Йоанна Сундлинг и Майя Дальквист.

Анна Грувихина и Анастасия Фалеева попали во вторую группу с номером 23. Обе спортсменки младше 23 лет.

Напомним, накануне, 18 декабря, квалификацию в личных спринтерских забегах смогла преодолеть только Христина Мацокина, занявшая 30-е место.