NVsport представляет главные новости из мира спорта за 18 декабря в традиционном дайджесте.

Латыпов взял второе серебро на этапе Кубка мира в Анси

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал серебряным призером в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.

Рублёв стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв взял титул на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). В финале он обыграл представителя Великобритании и экс-первую ракетку мира Энди Маррея.

Сборная России выиграла у чехов на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче на Кубке Первого канала. Встреча прошла в Москве на ЦСКА Арене и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Латыпов – в восьми баллах от майки лидера Кубка мира. Борьба продолжится в масс-старте

Российский биатлонист Эдуард Латыпов улучшил свои позиции в общем зачете Кубка мира. После серебра в гонке преследования спортсмен остался на пятой позиции в рейтинге, но теперь от первого места его отделяют восемь очков.

Томшин не смог выполнить критерии отбора на КМ в январе

Российский биатлонист Василий Томшин не смог отобраться на январские этапы Кубка мира по итогам стартов на соревнованиях в Австрии и Франции. Его пребывание в основной сборной остается под вопросом.

Кирпичникова стала серебряным призером чемпионата мира по плаванию

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).

Минаков выиграл бронзу на 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию

Российский пловец Андрей Минаков стал третьим в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмен попал в призы, стартуя на крайней восьмой дорожке.

Эберг выиграла пасьют в Анси, Миронова – восьмая

Эльвира Эберг стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Биатлонистка сборной Швеции зашла на два штрафных круга и преодолела дистанцию за 29 минут 27 секунд. На дистанцию она ушла под номером 3.

В IBU сделали заявление по поводу лишения Мякяряйнен Кубка мира-2013/14

Международный союз биатлонистов (IBU) дал официальный комментарий по поводу лишения финки Кайсы Мякяряйнен победы в общем зачёте Кубка мира-2013/14.