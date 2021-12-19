Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказался об итоговом результате мужской гонки преследования и борьбе на финише с россиянином Эдуардом Латыповым.

В итоговом протоколе Кристиансена и Латыпова разделили 0,1 секунды, россиянин взял серебро, норцежец — бронзу. Слова Кристиансена цитирует канал NRK.

«Не будут ругаться в эфире, но это было просто ужасно», — отметил Кристиансен, поскольку хорош помнил, как два года назад шел в гонке за Тарьеем Бё, и россиянин был чуть сильнее его на последнем подъеме.

«Я не сдавался на последнем круге, но уже был на грани и едва не выдохся. Думал, что Латыпов меня сметет», — подчеркнул Кристиансен, добавив, что ему не хватило скорости на последних 10 метрах дистанции.

«Латыпов – новая большая звезда у россиян, и мы понимаем, что битва с ним будет тяжелой, если мы еще встретимся на последнем круге», – заключил Кристиансен.