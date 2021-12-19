На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене сегодня, 19 декабря, состоятся командные спринтерские гонки.

Начало полуфинальных забегов назначено на 12:00 по московскому времени, начало финалов — на 14:00 мск.

В мужском командном спринте от России заявлены две пары: Александр Большунов – Глеб Ретивых и Денис Филимонов – Федор Назаров. В женском командном спринте от России выступят также два дуэта: Христина Мацокина – Наталья Непряева, Анна Грухвина – Анастасия Фалеева.

Прямую трансляцию забегов в полуфиналах и финалах можно будет посмотреть здесь:

Отметим, накануне российские лыжники не смогли попасть в число призёров личных спринтерских гонок коньковым стилем. Глеб Ретивых пробился в финал мужского спринта, но стал лишь шестым.