Хоккейный клуб «Даллас» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на площадке «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Дубль в большинстве на старте матча оформил форвард «Далласа» Джо Павелски, позднее за команду шайбы забрасывали Джейсон Робертсон и Йон Клингберг (решающая шайба в овертайме). В составе «Чикаго» отметились шайбой Алекс Дебринкэт, Дилан Строум и Доминик Кубалик.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился в этом матче результативной передачей: в начале встречи он ассистировал Джо Павелски. На льду Радулов провел чуть более 16 минут и завершил матч с показателем полезности «-1». Еще один российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов за 14 минут на площадке не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «0».