На этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси сегодня, 19 декабря, состоится женский масс-старт на 12,5 километров.

Начало гонки с общего старта назначено на 14:45 по московскому времени. Спортсменки пробегут 5 кругов по 2,5 километра и отстреляются на четырёх огневых рубежах.

Прямую трансляцию гонки можно будет увидеть здесь:

В заявку масс-старта попадают 25 лучших биатлонисток по общему зачету Кубка мира, а также 5 лучших биатлонисток текущего этапа, не входящие в топ-25.

Сборную России в этой гонке смогут представить четыре биатлонистки. Под 12-м номером будет стартовать Кристина Резцова, под 14-м — Ульяна Нигматуллина. Под 25-м номером в заявку попала Светлана Миронова, а под 29-м — Ирина Казакевич (как одна из лучших на этапе в Анси по сумме очков).