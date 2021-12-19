Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе появится в одном из ближайших выпусков шоу «Пусть Говорят» на Первом канале.

В «сторис» ведущего передачи Дмитрия Борисова появилось несколько видео с заслуженным тренером России. На них он в компании Тутберидзе смотрит выступления сборной России по хоккею на Кубке Первого канала.

«Смотрим Кубок Первого канала по хоккею, болеем за наших и ждём нашего эфира. В среду, в программе «Пусть говорят», в 19:40. Не пропустите!», — сообщил Борисов.

Напомним, ранее было анонсировано эксклюзивное интервью Этери Тутберидзе на Первом канале, в эфир передача выйдет в заключительный соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию — в субботу, 25 декабря.