Американский блогер-миллионник и боксер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в бою-реванше на стадионе «Амали Арена» в Тампе.

Изначально в этом бою соперником Джейка Пола должен был стать Томми Фьюри, один из братьев Тайсона Фьюри, чемпиона мира по боксу по версии WBC. Однако британец снялся из-за травмы и было решено провести бой-реванш Пол — Вудли.

Бой завершился в шестом раунде жестким нокаутом: после мощного удара Пола справа в голову Тайрон Вудли упал на ринг и больше не смог встать. Судья зафиксировал победу Пола — уже пятую в его боксерской карьере. Ранее Джейк Пол победил Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона, Бена Аскрена, а также Тайрона Вудли.

Напомним, Тайрон Вудли выступал с UFC вплоть до 2021 года, весной он был уволен из промоушена.