В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси сегодня, 19 декабря, состоится мужская гонка с общего старта на 15 километров.

Начало масс-старта назначено на 16:45 по московскому времени. Спортсмены пробегут 5 кругов по трассе длиной 3 км, а также отработают на четырех огневых рубежах: две лежки, две стойки.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Пять российских биатлонистов смогли пробиться в число 30 участников масс-старта. Под пятым номером будет стартовать Эдуард Латыпов, 11-й номер достался Александру Логинову, 21-й номер — Кариму Халили.

Как одни из лучших выступавших на текущем этапе в Анси, в масс-старт прошли Александр Поварницын и Даниил Серохвостов: они стартуют под 27-м и 30-м номерами.