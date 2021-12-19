Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал о причинах, из-за которых биатлонистку Анастасию Шевченко не взяли на этап Кубка мира в Анси несмотря на серию успешных результатов на Кубке IBU.

В своем телеграм-канале «Только биатлон. Ничего лишнего» Аверьянов отметил, что отправка Шевченко на Кубок мира в Анси стала был плохим решением, поскольку пока команда готовилась в горах Обертиллиаха, ей пришлось летать в Москву, чтобы сдавать биометрию для визы.

«Пальчики прокатали и визу поставили максимально быстро, но с учетом перелетов она потеряла на этом 4 дня. Поэтому оставили ее на Кубке IBU акклиматизироваться», — отметил Аверьянов, добавив, что при переезде на Кубок мира и старте в четвертой группе Шевченко было бы очень тяжело показать хороший результат.

«А критиков у нас, сами знаете, хватает», – заключил Аверьянов.

Напомним, Анастасия Шевченко выиграла несколько гонок на декабрьских этапах Кубка IBU, а также несколько раз была в призах.