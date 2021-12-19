Сборная России по хоккею сегодня, 19 декабря, сыграет заключительный матч в рамках домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала. В соперниках — сборная Финляндии.

Начало матча назначено на 15:30 по московскому времени. Игра состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Первого канала по ссылке здесь.

Пока подопечные Алексея Жамнова идут на Кубке Первого канала без поражения: сборная России на старте обыграла команду Канады, а затем оказалась сильнее сборных Швеции и Чехии.

Команда Финляндии также пока еще не проигрывала на Кубке Первого канала в этом сезоне: в вынесенном матче в Праге финны по буллитам обыграли Чехию, а затем обыграла Канаду.