Французский экс-биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о выступлениях представителей сборной Франции на Кубке мира по биатлону в сезоне-2021/22.

В интервью изданию Nordic Magazine Фуркад заявил, что для французских биатлонистов все складывается идеально, и в преддверии Олимпиады команда только укрепляет доверие к себе.

«Конечно, проблемы есть у всех, но наши не так впечатляют, как, к примеру, проблемы Йоханнеса Бё. Нужно пользоваться этим, набирать очки», — подчеркнул Фуркад, добавив, что «Большой хрустальный глобус» не становится утешительным призом в сезон, когда проводится Олимпиада.

По мнению Фуркада, одним из фаворитов Олимпийских игр в Пекине он считает Кентена Фийона-Майе.

«Не секрет, что тот же Кентен хорошо справляется с высотой, у него есть отличная возможность сделать что-то волшебное в Пекине», — отметил Фуркад.

На данный момент именно Фийон-Майе возглавляет общий зачет Кубка мира.