Главный тренер хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинс» Майк Салливан высказался о состоянии здоровья нападающего Евгения Малкина.

Слова Салливана цитирует официальный сайт НХЛ. По словам тренера, Малкин по-прежнему не был полноценным участником тренировки, хотя сообщалось обратное.

«Просто наше занятие не предполагало большого количества силовой борьбы. Его готовность все ближе к 100%, но ограничения в плане физических контактов сохраняются», — сказал Салливан.

Тренер подчеркнул, что нынешнее участие Малкина в тренировках воодушевляет других игроков команды, они выкладываются с большим энтузиазмом.

«Очевидно, что с ним в составе мы являемся более классной командой. И он изо всех сил старается вернуться в игру как можно быстрее», – заключил Салливан.

Напомним, Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, в новом сезоне он еще не выходил на лед.