Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о примирении со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

По словам Резцовой в комментарии для «Спорт-Экспресса», Губерниев перезвонил ей и предложил помириться, а также вместе болеть за дочь Резцовой Кристину. Также комментатор забрал назад все свои высказывания о чемпионке.

«Я на него никогда зла не держала. Да, он говорил про меня много гадостей. Я понимаю, что человек немного в верхах, мы чуть-чуть ниже. Моя доченька сейчас тоже в верхах. Дмитрий это понимает тоже», — отметила Резцова, добавив, что если бы ее дочь выступала в районе 40-50 мест на Кубке мира, Губерниев вряд ли бы ей позвонил, не вспомнил бы ни про нее, ни про дочь.

«А сейчас моя дочь умница и Дима хочет быть рядышком с нами», — сказала Резцова.