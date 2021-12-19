Бывший российский биатлонист, чемпион мира, депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о выступлении Эдуарда Латыпова в спринте и пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

В своем «Инстаграме» Шипулин поблагодарил Латыпова за эмоции на финише пасьюта, когда россиянин смог опередить норвежца Ветле Шостада Кристиансена.

«Отличная гонка сегодня, шикарный финиш и мощное выступление на этапе, которое позволяет смотреть в будущее с оптимизмом», — отметил Шипулин, добавив, что Латыпов проявил себя настоящим бойцом и провел идеальный последний круг в пасьюте.

«Главное – не останавливаться, впереди масс-старт и борьба за лидерство в Кубке мира!» — написал Шипулин.

Напомним, и в спринте, и в пасьюте Латыпов финишировал вторым.