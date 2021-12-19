Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения хореографа и постановщика ледовых шоу Илью Авербуха.

В своем «Инстаграме» Тарасова оставила для Авербуха трогательное поздравление. «Ты очень талантливый, прекрасный человек и я рада, что мои немолодые годы проходят рядом с тобой. Люблю тебя, здоровья, счастливой и прекрасной жизни!», — написала Тарасова под совместным фото.

Авербух отреагировал на сообщение в комментариях, подчеркнув, что бесконечно любит Татьяну Анатольевну.

«То что вы встали на «Карениной» — это высшая оценка для меня! С вами!», — написал хореограф.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова попала в больницу, по информации СМИ, это связано с высоким давлением. Также у тренера есть проблемы с позвоночником, съемки «Ледникового периода» Тарасова проводила на инвалидной коляске.