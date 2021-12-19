Российская биатлонистка Татьяна Акимова перенесла гайморит, а затем заболела гриппом в преддверии отбора в сборную России на Кубок мира, а затем и на Олимпийские игры в Пекине.

Информацию о состоянии здоровья сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский в комментарии для агентства ТАСС.

По мнению тренера, еще нескоро Акимова появится на соревнованиях.

«В конце октября у нее воспалились гайморовы пазухи, но диагноз был поставлен неверно, момент был упущен и возникло тяжелое осложнение», — рассказал Кугаевский, добавив, что в декабре Акимова предприняла попытку вернуться в строй, но вновь слегла с высокой температурой в 39 градусов.

«Был диагностирован грипп, сейчас она находится дома на лечении, возможно, в январе приступит к тренировкам», – заключил Кугаевский.