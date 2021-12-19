В немецком Дрездене стартовали полуфинальные забеги в рамках коньковых командных спринтов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

Сначала пройдут два полуфинала (А и В) в женской гонке, а затем пройдут два полуфинала мужского спринта.

В мужском командном спринте от России заявлены две пары: Александр Большунов – Глеб Ретивых (действующие бронзовые призеры ЧМ в этом виде) и Денис Филимонов – Федор Назаров. В женском командном спринте от России выступят также два дуэта: Христина Мацокина – Наталья Непряева, Анна Грухвина – Анастасия Фалеева.

В личных спринтах этапа КМ в Дрездене российским лыжникам не удалось оказаться в призёрах. Глеб Ретивых остался 6-м в финале.