Стало известно, когда петербургский «Зенит» будет заниматься переговорами по продлению контракта с украинским защитником команды Ярославом Ракицким.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, новый контракт будет предложен Ракицкому уже в январе 2022 года, не ранее.

Нынешний контракт Ярослава Ракицкого действует до лета 2022 года, к составу «сине-бело-голубых» украинец присоединился зимой 2019-го и за это время успел стать трёхкратным чемпионом России в составе «Зенита», а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее агент Ярослава Ракицкого Максим Дудченко говорил о том, что в случае отсутствия предложения от «Зенита» до 1 января 2022 года футболист выберет лучшее предложение от ряда других клубов.