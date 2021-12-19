В России на утро 19 декабря было обнаружено 27 967 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Информацию об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

По информации штаба, около 8,1% заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни (это 2250 человек).

Известно о 1023 новых летальных исходах за прошедший день, выздоровели полностью и были выписаны 32 655 человек.

В воскресенье наибольшее число заражений пришлось на Москву: в городе известно о 3013 новых случаях. В Санкт-Петербурге за один день прибавилось 1955 новых случаев, в Московской области — 1825 заболевших. Также именно в Москве наибольшее число смертей от коронавируса: скончался 81 человек, в Санкт-Петербурге известно о 67 жертвах COVID-19 за сутки.