Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина смогли пробиться в финал командной спринтерской гонки коньковым стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

Спортсменки финишировали на второй позиции в полуфинале А и автоматически прошли в финал. Отставание от лидеров — 0,85 секунды.

Во втором полуфинале выступала вторая российская пара Анна Грухвина — Анастасия Фалеева, но они не смогли пробиться в финал как лаки-лузеры (6 место).

Соперницами Непряевой и Мацокиной в финале станут первая и вторая сборные Швеции (Йонна Сундлинг – Майя Дальквист, Йенни Солин – Моа Лундгрен ), первая команда Норвегии (Кристин Шистад – Матильда Мюрвольд), первая команда Финляндии (Ясмин Кахара — Ясми Йоэнсуу). Из второго полуфинала пробились словенки Ева Уревц и Анамария Лампич и др.

Старт финальной гонки назначен на 14:00 по московскому времени.