Нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Сербии Душан Тадич побил рекорд форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси по количеству голевых передач за один календарный год.

Это произошло в ходе матча 16-го тура чемпионата Нидерландов по футболу, когда «Аякс» встречался с «АЗ Алкмаар». Тадич ассистировал в этом матче Себастьяну Аллеру, и эта передача стала для него 37-й за 2021 год. Победу в матче одержал «АЗ».

Предыдущее достижение было установлено Лионелем Месси в 2011 году — 10 лет назад. Аргентинец тогда сумел ассистировать своим партнёрам 36 раз за год.

Сейчас Душану Тадичу 33 года. С 2018 года он выступает за «Аякс», ранее играл в АПЛ за «Саутгемптон», а также за «Твенте», «Гронинген» в Эредивизи.