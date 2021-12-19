Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий заинтересован в продолжении сотрудничества с «сине-бело-голубыми».

Информацию об этом сообщает телеканал «Матч ТВ». По данным СМИ, Ракицкий хотел бы продолжить выступления именно в «Зените», продление текущего соглашения с клубом — это приоритет для игрока.

Ранее агент Ракицкого Максим Дудченко говорил о том, что в случае отсутствия предложения от «Зенита» до 1 января 2022 года защитник будет выбирать из предложений от других команд и примет лучшее из них. В «Спорт-Экспрессе» писали о том, что «Зенит» будет предлагать новый контракт в январе 2022 года.

Сейчас Ярославу Ракицкому 32 года, он перешел в «Зенит» в 2019 году и уже успел стать трехкратным чемпионом России. Соглашение Ракицкого с «Зенитом» пока рассчитано до лета 2022 года.