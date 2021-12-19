Олимпийский чемпион в марафоне, российский лыжник и телекомментатор Александр Легков высказался в адрес коллеги, биатлонного комментатора Дмитрия Губерниева.

В эфире «Матч ТВ» Легков поздравил российских биатлонистов с успешным выступлением на этапе Кубка мира в Анси: второе место у Эдуарда Латыпова, 8-е — у Карима Халили.

«Дим, ты уж наших лыжников не обижай. Финал, бежит Ретивых, а вы хотели показывать биатлон. Дайте уж нам понаслаждаться лыжными гонками в финале. Мы же тоже как-то бегаем», — сказал Легков, добавив, что биатлонисты прямо сейчас выступают лучше, но все меняется.

«Всё нормально будет. Лыжников не обижайте, пожалуйста. Лыжные гонки тоже очень важны, и все их смотрят. Мы скоро к вам подтянемся», — добавил Легков.