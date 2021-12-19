Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли свой полуфинал конькового командного спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене, Германия.

В первом полуфинале Россию представляла команда из Дениса Филимонова и Федора Назарова. Они заняли 8-е место, по ходу одной из передач эстафеты Назаров сломал палку и затем не смог ликвидировать отставание.

Во втором полуфинале бежали Александр Большунов и Глеб Ретивых, они пришли к финишу на первом месте.

В финал пробились также две сборных Норвегии, первая сборная Италии, две команды Франции, сборные Швейцарии и Великобритании, а также первая команда Швеции и первая команда США.

Старт мужского финала командного спринта назначен на 14:30 по московскому времени.