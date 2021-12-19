В Дрездене стартовали финальные забеги командных спринтов свободным стилем в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Прямую трансляцию гонок можно посмотреть здесь.

В 14:00 по московскому времени стартовал финальный забег в женском командном спринте, в топ-10 смогла пробиться одна из российских команд. Наталья Непряева и Христина Мацокина заняли второе место в своем полуфинале. Анна Грухвина и Анастасия Фалеева не смогли пробиться в финал как лаки-лузеры.

В 14:30 по московскому времени стартует забег у мужчин. В финал пробилась первая сборная России — Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли свой забег. Вторая российская команда заняла лишь 8-е место в своем полуфинале, в ее составе выступали Денис Филимонов и Федор Назаров.