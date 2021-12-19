Стали известны гонорары олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за выступление в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Дубае.

Показы шоу прошли 4-5 декабря в рамках выездного проекта KHL World Games.

Согласно информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, Загитова получила за каждое выступление 641 тысячу рублей по договору с «Росконцертом», который заключен на имя ее мамы — Загитовой Лейсан Ильдусовны. Общий гонорар Загитовой — 1 282 000 рублей.

В качестве источника финансирования этого контракта выступила субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение государственного задания.

Отметим, более высокие гонорары за шоу получили Петр Чернышов (2,7 млн рублей) и Маргарита Дробязко (2,9 млн рублей).