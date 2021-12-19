Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина не сумели стать призерами командной спринтерской гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.

Первое место сумела занять первая команда Швеции в составе из Йонны Сундлинг и Майи Дальквист. Серебро в гонке завоевали лыжницы из сборной США — Джессика Диггинс и Джулия Керн, бронза у сборной Словении — Ева Уревц и Анамария Лампич.

Российская команда из Мацокиной и Непряевой приехала к финишу пятой с отставанием в 2,97 секунды. Решающий отрыв произошел на 11-м этапе эстафеты, когда россиянки потеряли место в головной группе.

Финал мужского командного спринта начнется в 14:30 по московскому времени. Сборную России в этой гонке будут представлять Александр Большунов и Глеб Ретивых.