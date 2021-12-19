Сборная России по биатлону выиграла классическую смешанную эстафету в рамках этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

В составе сборной России бежали Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Никита Поршнев и Максим Цветков. Эти биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час, 5 минут и 58,5 секунды. По ходу гонки россияне не заходили на штрафные круги и использовали 6 дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Норвегии, эта команда проиграла лидеру 54,8 секунды. На их счету — 8 дополнительных патронов и отсутствие штрафных кругов.

Третье место в миксте заняли представители Италии — проигрыш составил почти полторы минуты, на рубежах итальянцы использовали 9 дополнительных патронов (не заходя на штрафные круги).