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  • 15:23,  19 декабря 2021
Биатлон
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На этапе Кубка мира по биатлону в Анси начался женский масс-старт. Резцова бежит 12-й

На этапе Кубка мира по биатлону в Анси начался женский масс-старт. Резцова бежит 12-й
Кристина Резцова Фото: официальный сайт СБР

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси сегодня, 19 декабря, началась женская гонка с общего старта на 12,5 километров.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. В гонке принимают участие 25 лучших биатлонисток по общему зачёту Кубка мира, а также пять спортсменок, лучше всего показавших себя на текущем этапе во Франции.

За сборную России в этой гонке бегут сразу четыре биатлонистки. Под 12-м номером стартовала Кристина Резцова (лучшая из россиянок в тотале), под 14-м — Ульяна Нигматуллина. Под 25-м номером в заявку попала Светлана Миронова, а под 29-м — Ирина Казакевич (как одна из лучших на этапе в Анси по сумме очков).

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Анси, Ле Гран-Борнан. Инфографика NVsport.ru

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