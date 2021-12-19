На этапе Кубка мира по биатлону в Анси начался женский масс-старт. Резцова бежит 12-й

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси сегодня, 19 декабря, началась женская гонка с общего старта на 12,5 километров.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. В гонке принимают участие 25 лучших биатлонисток по общему зачёту Кубка мира, а также пять спортсменок, лучше всего показавших себя на текущем этапе во Франции.