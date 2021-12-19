Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свою первую медаль на этапах Кубка мира по биатлону. Во французском Анси она стала третьей в масс-старте.

В прямом эфире «Матч ТВ» Резцова отметила, что бежать первый масс-старт ей было легче, чем она думала, все шли достаточно ровно, без падений.

«В конце я боролась с француженкой до последнего спуска. Не знаю, почему на спуске опять отстала, хотя до конца работала ногами… Может быть, уже подустала», — рассказала Резцова.

По словам биатлонистки, в голове перед последней стрельбой у нее было желание не гнаться за другими, а отработать с самой собой. «Промахнулась, потому что затянула третий выстрел», — отметила биатлонистка, добавив, что за предыдущие круги она не так устала и могла работать на последнем круге.

«До последнего боялась, что я иду не третья, что перед Эльвирой еще кто-то есть. Понимала, что нужно убежать как можно быстрее. Это личная медаль, я готова плакать!», — заключила Резцова.