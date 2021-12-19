Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых взяли бронзовую медаль в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене, Германия.

Свой полуфинал Большунов и Ретивых выиграли, а в финале заняли лишь третье место. Перед последним этапом Россия шла на первой строчке, но Ретивых не сумел сохранить преимущество, которое ему привез Большунов на своем 11-м этапе. На финише Ретивых выиграл борьбу за бронзу с итальянским лыжником Федерико Пеллегрино.

Первое и второе место заняли два норвежских дуэта. Томас Ларсен и Эвен Нортуг стали первыми, Синдре Скар и Ховард Таугбёль финишировали вторыми.

В женском командном спринте сборная России осталась за бортом тройки призёров. Наталья Непряева и Христина Мацокина приехали к финишу пятыми.