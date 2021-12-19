Петербургский СКА сегодня, 20 декабря, сегодня проведёт матч против московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

СКА после серии побед проиграл в последнем туре: дома команда Валерия Брагина проиграла московскому «Динамо» по буллитам.

«Спартак» после серии поражения сумел одержать три победы в трёх последних турах. Поочерёдно москвичи обыграли магнитогорский «Металлург», финский «Йокерит» и екатеринбургский «Автомобилист».

СКА с 54-мя очками сейчас занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» пока идет на 7-м месте с результатом в 45 очков.