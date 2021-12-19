Сервисмены сборной России по биатлону отправятся в Пекин 26 декабря, чтобы провести тесты инвентаря в ходе подготовки к зимним Олимпийским играм.

До этого серия тестов прошла на Семинском перевале. Комментарий руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского приводит официальный телеграм-канал Союза.

«Из-за отсутствия в Чите снега нам пришлось перенести тестирование на Семинский перевал. Командировка получилась очень полезная, оцениваю ее итоги во всех отношениях положительно», — отметил Печерский, добавив, что погода позволила попробовать все структуры, порошки и накатки на разные условия трассы.

«Сейчас проводим анализ данных, которые мы собрали, а 26 декабря наша группа – пять человек сервиса СБР и два представителя ОКР – вылетаем в Пекин, чтобы смоделировать работу на Олимпиаде», — сказал Печерский.

В Пекине российские сервисмены пробудут до 1 января.