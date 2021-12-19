Российская биатлонистка Кристина Резцова стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Этот личный подиум Резцовой стал первым для российских биатлонисток за два года на Кубке мира. Последнюю медаль женской национальной команде приносила Светлана Миронова на этапе Кубка мира в Хохфильцене в декабре 2019 года. Тогда она стала третьей.

После этого российские биатлонистки несколько раз попадали в тройку призеров в эстафетных гонках (женских и смешанных), но в личных гонках успехов не было. В этом сезоне женская эстафетная четверка смогла выиграть серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене на прошлой неделе. Кристина Резцова в той гонке бежала последний этап.