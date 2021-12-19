Сборная России по хоккею начала встречу с Финляндией на российском этапе Евротура — Кубке Первого канала.

Игра проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Пока подопечные Алексея Жамнова идут на Кубке Первого канала без поражения: сборная России на старте обыграла команду Канады, а затем оказалась сильнее сборных Швеции и Чехии.

Команда Финляндии также пока ещё не проигрывала на Кубке Первого канала в этом сезоне: в вынесенном матче в Праге финны по буллитам обыграли Чехию, а затем обыграла Канаду. Игры со сборной Швеции на этом этапе у Финляндии не запланировано, поскольку в расписание пришлось вносить команду Канады, которая рассматривает этот турнир как ступень подготовки к Олимпиаде.